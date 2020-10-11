Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika

Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı (31) kurtarılamayarak şehit oldu. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında düzenlenen tören sonrası şehit Dokumacı'nın naaşı babaocağı Çorum'un İskilip ilçesine gönderildi. Doğubayazıt ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda bölücü terör örgütü mesuplarıyla çatışma çıktı. Ağır yaralanan iki asker Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. Havalimanındaki törene Vali Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, askeri ve mülki erkan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit Dokumacı'nın özgeçmişi okundu. Müftü yardımcısı Murat Sarı'nın dua etmesinin ardından şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi uçakla babaocağı Çorum'un İskilip ilçesine gönderildi.
Şehit Dokumacı'nın nişanlı olduğu ve yaklaşık 1 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.
- Kaynak: DHA
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