Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı

11.10.2020 10:39
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı, System.String[]

Son dakika haberi... Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı (31) kurtarılamayarak şehit oldu. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında düzenlenen tören sonrası şehit Dokumacı'nın naaşı babaocağı Çorum'un İskilip ilçesine gönderildi. Doğubayazıt ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda bölücü terör örgütü mesuplarıyla çatışma çıktı. Ağır yaralanan iki asker Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. Havalimanındaki törene Vali Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, askeri ve mülki erkan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit Dokumacı'nın özgeçmişi okundu. Müftü yardımcısı Murat Sarı'nın dua etmesinin ardından şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi uçakla babaocağı Çorum'un İskilip ilçesine gönderildi.

Şehit Dokumacı'nın nişanlı olduğu ve yaklaşık 1 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.


Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı

Hatay, Belen, Arsuz, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak         
11:45
'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor 'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor         
11:00
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı         
08:34
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 12:08:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei