Son dakika haberi | Hatay'ın ipe dizilen lezzeti: "Kınnap kebabı" - Son Dakika

Son dakika haberi | Hatay'ın ipe dizilen lezzeti: "Kınnap kebabı"

Son dakika haberine göre Unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler arasında gösterilen kınnap kebabı Hataylı ustalarca hazırlanarak gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler arasında gösterilen kınnap kebabı Hataylı ustalarca hazırlanarak gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, eski zamanların özel günlerinde pişirilen kınnap kebabı, dana kuşbaşı, patlıcan, soğan, biber ve domatesin yorgan ipine dizilmesiyle hazırlanıyor.

Kalın iplik anlamına gelen "kınnap" kelimesinin adının verildiği eşsiz lezzet, Hataylı ustalarca taş fırınlarda pişirilerek, sofralardaki yerini alıyor.

Görüntüsü ile göz kamaştıran, lezzeti ise damaklarda unutulmaz tat bırakan kınnap kebabı, günümüzde çok fazla bilinmiyor.

Hatay Gastronomi Evi'nin şefleri kınnap kebabını bir yandan yaşatmaya çalışırken, diğer yandan tekrar sofralarda yaygın olarak yerini alması için çaba gösteriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş bu özel lezzet, Hatay Gastronomi Evi'nde yerli ve yabancı lezzet düşkünlerinin beğenisine sunuluyor.

Hatay Gastronomi Evi Şefi Süleyman Demirel, AA muhabirine, Hatay'da 600 yemek çeşidinin bulunduğunu belirterek, Hatay Gastronomi Evi'nde kentin tüm lezzetlerini insanlara sunmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Demirel, "Kınnap kebabı da unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet. Kınnap aslında ip anlamına geliyor. Bu ipe bir yorgan iğnesiyle etini, patlıcanını, biberini ve domatesini dizeriz, üzerine de sosu koyarız. Olmazsa olmazı ise kuyruk yağıdır. Güvece koyduğumuz kuyruk yağının üzerine ipe dizdiğimiz kebabımızı yerleştiririz. Güveçte daha sonra kısık ateşte ağır ağır pişer. Lavaş ekmeğe çekilen ipteki lezzet de dürüm yapılarak yenilir. İpteki amacımız malzemelerin nizami şekilde dizilmesi ve görünümünün otantik olması." diye konuştu.

Görenler önce şaşırıyor

Kınnap kebabını ilk kez tadanların çatalla yemeye çalıştığını ve ipi içinde görünce şaşırdıklarını belirten Demirel, müşterilere açıklamasını yaparak nasıl yemeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Hatay Gastronomi Evi'nin Müdürü İpek Aslan ise gastronomi evinin sadece yeme içme yeri olmadığını aynı zamanda kentin kültürünü ve tarihini de yansıtan bir yer olduğunu vurguladı.

Gastronomi Evi'nde unutulan tüm yemekleri araştırıp tekrar halkın beğenisine sunmaya çalıştıklarını kaydeden Aslan, "Bunlardan biri de kınnap kebabı. İnsanlar önce anlamadı, yediklerinde karşılarına ip çıkıyor 'bölecek miyiz?' deyip makas isteyenler oluyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz, çünkü farklı ve unutulan lezzetleri tekrar sofralara kazandırıyoruz." dedi.

"Kebabı ilk kez şişte değil ipte yedim"

Kebabı tadanlardan Samet Kavraloğlu da gurme turu için Hatay'a geldiğini ve kınnap kebabıyla tanıştığını anlattı.

Kebabın görüntüsünün ve yeme şeklinin farklı olmasının yanı sıra lezzetinin de muazzam olduğunu aktaran Kavraloğlu, "Kebabı ilk kez şişte değil, ipte yedim ve çok sevdim." diye konuştu.

Yapılışı

Kınnap kebabı yapılırken önce arpacık soğanları temizleniyor ardından patlıcan ve domatesler kuşbaşı doğranıyor ve etlerle tuzlanıyor. Ardından kebapta kullanılan ipin ağzına büyük iğne takılır ve sırayla patlıcan, et, soğan ve domates dizilerek ipe geçirme işlemi tamamlanıyor. Kenarlı bir tepsiye sarmal şeklinde dizilip yüzüne bir kaşık sade yağ gezdirilerek taş fırının en soğuk bölümüne yerleştirilen kebabın yüzünün kızarması bekleniyor. Yüzü kızarınca fırından alınan kebap ters yüz edilip, kalan yağ tekrar üzerine sürülerek yeniden fırına veriliyor. İkinci yüzü kızarınca fırından alınan kebap ipi ile 30 santimetre boyunda parçalara kesilip servis ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Hatay'ın ipe dizilen lezzeti: 'Kınnap kebabı' - Son Dakika
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