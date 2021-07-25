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Son dakika haberi: Hatay'ın yöresel mezelerinden 'öcce', inovasyonla farklılaştı - Son Dakika

Son dakika haberi: Hatay'ın yöresel mezelerinden 'öcce', inovasyonla farklılaştı

25.07.2021 10:28

Son dakika haberleri... Hatay'ın yöresel mezelerinden 'öcce', inovasyonla farklılaştı Birbirinden farklı yemekleri ve tatlısı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel mezelerinden olan öcce içerisine enginar katılarak yapıldı.

Hatay'ın yöresel mezelerinden 'öcce', inovasyonla farklılaştı

HATAY - Birbirinden farklı yemekleri ve tatlısı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel mezelerinden olan öcce içerisine enginar katılarak yapıldı.

Unesco Hatay Gastronomi Evi'nde Hatay'a özgü birbirinden farklı yemek ve tatlılar zaman zaman inovatif bir şekilde yorumlanıp, farklı tatlarla sofralara konuluyor. Türkiye'nin birçok kentinde mücver olarak bilinen meze çeşidi, Hatay'a özgü yöresel olan öcce ile farklılıklar yaşıyor. Hatay enginarı ile birleşen öcce inovasyonla farklılaştı.

Unesco Hatay Gastronomi Evi mutfak şefi İbrahim Özgün, öcce ile mücver arasında ciddi farklar olduğunu belirterek, "Bugün farklı olarak enginarlı öcce yaptık, normalde yöresel öcceyi bulunduruyorduk. Buna ek olarak güzel bir inovasyonla farklılaştırdık ve enginarlı öcceye çevirdik. Zaten enginarda Hatay'da yetişen bebek enginar onu kullandık. Öcce ile mücver arasında farklar vardır. Birçok kişi ikisinin arasında ki farkı bilmeden yapıyorlar. Aslında sadece tarzı pişirme tekniği aynı. Mücver daha çok Osmanlı mutfağından gelmiş olup, içinde farklı sebzeler bulundurulan ara sıcaktır. Öcce de maydanoz, yeşil soğan, nane, yumurta, un, çeşitli baharatlar ve tuz kullanıyoruz. Mücverde ise buna ek olarak patates, kabak ve buna benzer sebzeler kullanılıyor. İkisinin arasında ki fark birisi sadece yeşilliklerden oluşuyor, mücver ise içine farklı sebzeler kullanılan ara sıcaktır. Biz yöresel öcceye ek olarak enginar ekleyerek yaptık" dedi.

Unesco Hatay Gastronomi Evi şefi Süleyman Demirel ise yemek çeşitlerini inpvatif bir şekilde yorumlayarak sofralara kazandırdıklarını belirterek, "Unesco Hatay Gastronomi Evinde sürekli menülerimizi yenilemeye devam ediyoruz. Gastro inovasyona devam ediyoruz. Hatay çok medeniyetli bir şehir. Geçmişten bugüne 600 çeşit yemeğimiz var. Biz bunları araştırıp daha sonra inovatif bir şekilde yorumlayıp sofralarımız kazandırmaya devam ediyoruz. Öcce Hatay'a özgü ara sıcak meze türüdür. Biz onu enginarla yorumlayıp tekrar bir çeşit olarak misafirlerimize tattırıyoruz" dedi.

Son dakika haberi: Hatay'ın yöresel mezelerinden 'öcce', inovasyonla farklılaştı
Son dakika haberi: Hatay'ın yöresel mezelerinden 'öcce', inovasyonla farklılaştı
Son dakika haberi: Hatay'ın yöresel mezelerinden 'öcce', inovasyonla farklılaştı
Son dakika haberi: Hatay'ın yöresel mezelerinden 'öcce', inovasyonla farklılaştı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Gastronomi, Unesco, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Hatay'ın yöresel mezelerinden 'öcce', inovasyonla farklılaştı - Son Dakika


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