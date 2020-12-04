Son dakika haberi | Hatay Karaman koronavirüse yenik düştü

Son dakika haberlerine göre Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hatay Karaman, korona virüse (Kovid-19) yenik düştü.

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hatay Karaman, korona virüse (Kovid-19) yenik düştü. 1993-2013 yılları arasında Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığı yapan evli ve 2 çocuk babası Karaman, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Karaman, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse'nin de katılımıyla kılınan cenaze merasiminin ardından Tekirdede mezarlığında defnedildi. - AMASYA

Son Dakika

ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı

Annesinin "Buraya hiç gelmez" dediği hırsız, divanın altından çıktı

Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler vefat etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok

Rize'yi istila eden ve bölge halkını tedirgin eden uğur böceklerinin zararlı olmadığı ortaya çıktı

Asgari ücret zammı için ilk toplantı gerçekleşti