Son dakika haberi... HATAY Ormanlar yangına karşı İHA'larla gözleniyor - Son Dakika

Ormanlar yangına karşı İHA'larla gözleniyor

KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, geçen yılı iyi atlattıklarını bu sezon da 11 küçük yangını büyümeden söndürdükleri Hatay'da ormanların 4 noktada insansız hava araçlarıyla gözetlendiğini söyledi.

Arsuz Orman Yangınlarına Müdahale Helikopter Pisti'nde gerçekleştirilen orman yangınları ile mücadele protokolü bilgilendirme ve istişare toplantısına Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, birim amirleri ile yangın söndürme ekipleri katıldı.

Bölgedeki orman yangınlarına müdahale açısından teknik ve teknolojik olarak ilerleme kaydedildiğine işaret eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, yangın söndürme ekipmanlarında eksiklerin giderildiği ve teknik ekibin bilgi ve kabiliyetinin artmasının sağlandığı ile kurumsal gelişmelere ilişkin bilgiler aktardı.

Beklentilerinin, ormanda ateş yakılmaması yönünde olduğunu ifade eden Mustafa Koç, 'Hatay halkı orman yangınları konusunda son derece duyarlı. Geçen seneyi iyi bir şekilde atlattık. Bu sene de iyi gidiyoruz. Şuana kadar 11 yangınımız oldu, küçük yangın, hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Orman yangınlarında en önemli şey hızdır. Büyümemesi çok önemlidir. Yangını ufakken görelim ve erkenden müdahale edelim. Vatandaşımız bize 177 ile 112 numarası aracılığıyla ihbarda bulunduğunda biz hemen helikopterimizle, ekiplerimizle, arazözlerimizle hareket edip o yangına müdahale ediyoruzö diye konuştu.

TÜM BİRİMLERİMİZLE GÖREVDEYİZ

Orman yangınlarına karşı İHA ile de gözetleme altyapısına yöneldiklerine işaret eden Mustafa Koç, 'Kahramanmaraş Orman işletme Bölge Müdürlüğü olarak Hatay'da dört noktaya insansız gözetleme istasyonu kurduk. Biz bunu cep telefonundan dahi izleyebiliyoruz. Bu sistemi santrallerimize, 112'nin bilgisayarlarına da kurduk. Buradan 24 saat gözetleme imkanımız var. 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yangının çıktığı andan itibaren biz tüm birimlerimizle görevdeyizö şeklinde konuştu.