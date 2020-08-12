Son dakika haberi: Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü (3)
Son dakika haberi... CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDIAdana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli...
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler olay yerinden götürülürken anne ile oğlunun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Can ÇELİK/ADANA,
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 01:52
Kaynak: DHA
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