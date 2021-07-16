Son dakika haberi: Hatay Valisi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınında Vali Rahmi Doğan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Doğan, cep telefonuyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi arayarak son durum hakkında bilgi verdi.

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda birbirine yakın iki bölgede yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Hassa ilçesine bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi'nde yangında bölgesine Vali Rahmi Doğan geldi. Doğan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından Vali Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi cep telefonuyla arayarak son durum hakkında bilgi verdi. - HATAY