Son dakika haberi! Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerinin denetimi sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerinin denetimi sürüyor

26.12.2020 16:27
Son dakika haberi! Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerinin denetimi sürüyor, System.String[]

Son dakika haberler: Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerinin denetimi devam ediyor.

Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerinin denetimi devam ediyor.

Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yapıldı.

Trafikteki araçlar durdurularak izin belgeleri sorgulandı, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarıda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ise cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki toplu kullanım alanlarında temizlik çalışma yapan ekipler, cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Kovid-19 salgına karşı gece gündüz çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşlara çok sayıda maske, tulum ve dezefektan dağıttıklarını kaydetti.

Kırıkhan, Osmaniye, Polis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerinin denetimi sürüyor - Son Dakika


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