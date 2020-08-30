ADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan orman yangınında dumandan etkilenip fenalaşan 80 yaşındaki Hatice Kılıç'ı kurtaran Orman Yangınlarıyla Mücadele (OYM) Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, yaşlı kadını ziyaret etti. Kendisini kurtaran Şahbazoğulları'na teşekkür eden Kılıç, "Devletimiz yaşasın, müdürümüz yaşasın. Malımız yandı ama onlar var olsun" dedi.

İlçeye bağlı Kuyubeyli köyünde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlık alanlara sıçradı. Yangının büyümesi üzerine 900'ün üzerinde hane tahliye edilirken, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. Yangına 3 gün boyunca 2 amfibik uçak, 19 helikopter ve 170 arazöz ile 830 kişilik personel müdahale etti. 3'üncü günde kontrol altına alınan yangının ardından, soğutma çalışmaları başlatıldı. Toplam 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin kül olduğu belirtildi. 12 ev, yangın nedeniyle hasar görürken, çok sayıda hayvan da telef oldu.