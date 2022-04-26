Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ

26.04.2022 17:41

Son dakika haberlerine göre Bursa'daki uçak kazasında yaşamını yitiren pilot Murat Avşar'ın cenazesi, İnegöl'ün Esentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.

Bursa'daki uçak kazasında yaşamını yitiren pilot Murat Avşar'ın cenazesi, İnegöl'ün Esentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Avşar için Alanyurt Hudai Cami'nde cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta güçlük çeken annesi Ayşe Avşar, oğlunun tabutuna sarılarak, ağladı. Murat Avşar'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.

Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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