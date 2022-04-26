Son dakika haberi: ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR'IN CENAZESİ MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bursa'daki uçak kazasında yaşamını yitiren pilot Murat Avşar'ın cenazesi, İnegöl'ün Esentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Avşar için Alanyurt Hudai Cami'nde cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta güçlük çeken annesi Ayşe Avşar, oğlunun tabutuna sarılarak, ağladı. Murat Avşar'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.