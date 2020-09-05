Son dakika haberi: (Havadan görüntülerle) AYDOS'TA ATLI POLİSLERDEN PİKNİKÇİLERE DENETİM
Son dakika haberlerine göre ATLI polis ekipleri Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik denetim yaptı.
ATLI polis ekipleri Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik denetim yaptı. Denetimde piknik yapanlara uyarılarda bulunuldu. Aydos Ormanı'ndaki denetimlerde drone da kullanıldı.
Aydos Ormanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri denetim yaptı. Karadan atlı polislerin gerçekleştirdiği denetimlerde havadan da polis drone'nu eşlik etti. Orman içerisindeki vatandaşlara genel bilgi taraması(GBT) yapan polisler vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği öğrenilirken ekipler havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:
--------(HAVADAN)-Atlı Polislerden detaylar-Polis drone ve atlı polislerin devriyesinden detaylar(AKTÜEL)-Atlı polislerden detaylar-Polis drone'den detaylar-GBT yapan polislerden detay
- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:27 - Kaynak: DHA
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