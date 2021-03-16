Havai fişek davasının ikinci duruşmasında ikinci gün

Duruşma, müdahale sonrası yarım kalan sanığın çapraz sorgusunun devamıyla başladı

Dün, 7 sanığın dinlendiği duruşmanın bugünkü celsesinde müştekilerin dinlenmesine başlanacak

SAKARYA – Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının ikinci günü başladı. Duruşmada, müştekilerin sözlü müdahale sonrası yarım kalan sanık A.Ç.'nin çapraz sorgusunun ardından müştekilerin dinlenmesine başlanacak.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Geniş önlemler alındı

Konuya ilişkin davanın 2'nci duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda devam ediyor. Duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken salon binası içi ve çevresinde kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşmaya müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salgın tedbirlerine uygun olarak alındı. Dün tutuksuz sanık A.Ç.'ye yönelik çapraz sorgu devam ettiği sırada müştekilerin sözlü müdahalede bulunması ve tartışma çıkmasıyla ara verilen duruşma, ikinci gününde tekrar başladı. Sanık A.Ç'nin çapraz sorgusunun ardından ise müştekilerin dinlenmesine başlanacak.