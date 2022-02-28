Son dakika haberi | Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar çıktı (3) - Son Dakika
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Son dakika haberi | Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar çıktı (3)

28.02.2022 17:41
Son dakika haberi | Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar çıktı (3)

Bir son dakika haberine göre FABRİKA SAHİPLERİNE 16 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASIMahkeme heyeti iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı'ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk'e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın'a 'Bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 6...

FABRİKA SAHİPLERİNE 16 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı'ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk'e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın'a 'Bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 6 yıl 8'er ay, genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu'na 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'a ise 16 yıl 3'er ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Tutuklu yargılanan Hasan Ali Velioğlu verilen kararın ardından tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.


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Yaşar Coşkun, İş Güvenliği, Fabrika, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar çıktı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar çıktı (3) - Son Dakika
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