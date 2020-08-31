Son dakika haberi... Havai fişek fabrikasındaki patlamanın 200 sayfalık bilirkişi raporu tamamlandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkisinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Konuyla alakalı 11 kişiden oluşan heyet olay yerinde incelemelerde bulunarak 200 sayfalık bilirkişi raporu hazırladı. Bilirkişi raporunda barut imalatında kullanılan makinalara rastlandığı ancak olay günü imalatın yapılıp yapılmadığına dair bir emareye rastlanmadığını vurguladı.