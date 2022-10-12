Son dakika haber: HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI YAPILDI, HABERSİZ OLANLAR POLİSİ ARADI - Son Dakika
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Son dakika haber: HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI YAPILDI, HABERSİZ OLANLAR POLİSİ ARADI

12.10.2022 13:00

Son dakika haberi: Adana Havalimanı içerisinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, paniğe neden oldu.

Adana Havalimanı içerisinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, paniğe neden oldu. Siyah dumanların yükseldiğini gören bazı vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Sabah saatlerinde planlı olarak Adana Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Havalimanı çevresinde siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, panikleyerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Tatbikat, başarıyla tamamlandıktan sonra alevler söndürüldü.

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Adana 3. sayfa haberi: Adana Havalimanı'nda korkutan yangın tatbikatı Adana 3. sayfa haberi: Adana Havalimanı'nda korkutan yangın tatbikatı
Kaynak: DHA

Adana Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI YAPILDI, HABERSİZ OLANLAR POLİSİ ARADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI YAPILDI, HABERSİZ OLANLAR POLİSİ ARADI - Son Dakika
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