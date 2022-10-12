Sabah saatlerinde planlı olarak Adana Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Havalimanı çevresinde siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, panikleyerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Tatbikat, başarıyla tamamlandıktan sonra alevler söndürüldü.

Adana Havalimanı içerisinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, paniğe neden oldu. Siyah dumanların yükseldiğini gören bazı vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Kaynak: DHA

Adana Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI YAPILDI, HABERSİZ OLANLAR POLİSİ ARADI - Son Dakika

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