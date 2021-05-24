Samsun'un Bafra ilçesinde havaya rastgele ateş eden alkollü magandanın silahından çıkan kurşun arkadaşına isabet etti.

Olay, gece 02.30 sıralarında Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi alkol alırken, K.M. isimli şahıs silahla havya rastgele ateş etmeye başladı. Havaya rastgele ateş açan K.M'nin silahından çıkan kurşunlardan 2 tanesi arkadaşı T.D'nin sırtına isabet etti. Yaralan şahıs Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi. K.M. ve H.Ö. isimli şahıslar olayda kullanılan ruhsatsız silah ile birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN