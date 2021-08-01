Son dakika haberleri! Havran'da ucuz atlatılan kazada 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kaza sonrası, 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza 15.00 sıralarında Balıkesir - Havran arası D 550 karayolunun Eseler Mahallesi köprüsünde meydana geldi.

16 AJP 295 plakalı araç ile G.Ö. idaresindeki 34 CZB 406 plakalı araçların çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı T.Ö., G.Ö., I.Ö., G.Ö. ile diğer araçta bulunan C.C., E.C., Y.C., E.C. ve E.C.'nin hafif sıyrıklarla atlatması teselli oldu. Kaza nedeniyle, Balıkesir- Havran arası Palamut rampasında uzun araç kuyruğu oluştu. Güvenlik güçlerinin kontrollü olarak geçiş sağladığı kaza ile ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR