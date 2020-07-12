Son dakika haberi! Havza'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Havza'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Son dakika habere göre Havza'da yürütülen asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Havza'da yürütülen asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

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İnönü Mahallesi Şehit Piyade Er Ramazan Bozkurt Sokak'ta devam eden çalışmalarda aşınan yol sıcak asfalt kaplama ile yenilendi.

Yaklaşık 400 metrelik alanda yapılan çalışmaları inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, plamlamalar doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Bölgede yolun bozularak kullanılmaz hale geldiğini belirten Özdemir, "Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve Havza Belediyesi olarak güç birliği ile halkımıza hizmet etmenin gayretindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ilçemize vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyorum." dedi.

İnönü mahallesi, Piyade, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Havza'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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