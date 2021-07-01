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Son dakika haberi: Havza'da "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" konusunda anne ve anne adaylarına bilgi verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Havza'da "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" konusunda anne ve anne adaylarına bilgi verildi

01.07.2021 16:55
Son dakika haberi: Havza'da

Son dakika haberine göre Havza'da, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Havza'da, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından annelere ve anne adaylarına, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hakkında bilgi verildi.

Uyuşturucunun zararlarına değinen polis, yeşil reçete ile satılan bazı ilaçların uyuşturucu niyetiyle kullanıldığını, ebeveynlerin bu duruma karşı hassas olmaları ve çocuklarını gözetim altında tutmaları, çocuklardaki değişiklikleri takip etmeleri ve onlarla sohbet ederek dinlemeleri gerektiğini anlattı.

Programın sonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince katılımcılara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Havza'da 'En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi' konusunda anne ve anne adaylarına bilgi verildi - Son Dakika


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