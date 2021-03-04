Son dakika haberi: Havza'da Kovid-19 dinamik denetim timleri göreve başladı - Son Dakika

Havza Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dinamik denetim ekipleri, görevlerine başladı.

Her biri 5 kişiden oluşan 5 dinamik denetim ekibinde resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları, zabıtalar ve esnaf odalarının temsilcileri bulunuyor.

Market, kuaför ve insan yoğunluğunun fazla olduğu park ve bahçelerde ekipler tarafından maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulunarak denetim ve bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, esnaf ve vatandaşlara Samsun'un yüksek riskli iller arasında yer aldığını, bunun bir an evvel normale dönmesi için toplumun her kesiminin salgın ile mücadeleye katılmasının önemini anlattı.

Uyarılarda, Havza'nın genel olarak ilçeler arasında iyi durumda bulunduğu, kısa süre sonra yapılacak ilçe bazı değerlendirmelerde de iyi olması halinde lokanta, kafe ve benzeri iş yerlerinin açılabileceği vurgulandı.