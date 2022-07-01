Ekipler, esnafa hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. Satıcıların sahte para konusunda dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlarda alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıttı, sahte paranın nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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