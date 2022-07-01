Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

01.07.2022 10:24
Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Son dakika gündem haberi: Havza'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

Havza'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık alacak vatandaşlar ile satıcılara yönelik bilgilendirme yaptı.

Ekipler, esnafa hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. Satıcıların sahte para konusunda dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlarda alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıttı, sahte paranın nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi verdi.

Ekipler ayrıca dolandırıcılık konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında sahte para ile hayvan alımının önüne geçmek için önlemleri artırdıklarını, aynı zamanda vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardıklarını söyledi.

YORUMLAR
500
Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı Tepebaşı Belediyesi'nden Camilerde Bayram Temizliği Tepebaşı Belediyesi'nden Camilerde Bayram Temizliği
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
10:05 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement