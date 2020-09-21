Son dakika haberi... Havza Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi - Son Dakika

Havza Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak Bafra Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

Havza'da bir yıldır Havza Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Şaffak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni yapılan görevlendirme ve atamalar sonrası Bafra Emniyet Müdür Yardımcılığı atandı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğüne Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amiri Komiser Mustafa Balcı'nın vekalet edeceği öğrenildi.