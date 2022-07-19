Son dakika haberi... Havza Orman İşletme Şefi Mutlu'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, orman yangınları konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Mutlu, yaptığı açıklamada, havaların aşırı derecede ısınması ve ormanların da vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde piknik amaçlı kullanılması nedeniyle ilçedeki ormanların yangın riski altında olduğuna işaret etti.

Samsun İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından bir dizi tedbir alındığını ve 5 Temmuz ile 31 Ekim tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu kullanmak ve kamp yapmanın yasaklandığına işaret eden Mutlu, şöyle devam etti:

"İzin verilen tesislerde ise günübirlik kullanım alanlarında 31 Ekim tarihine kadar ateşli piknik yapılabilecek ancak 19.00'dan sonra müsaade edilmeyecek. Alınan kararlar çerçevesinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması yasaklanmıştır. Ayrıca ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecek."

Yangınlar nedeniyle doğanın dengesinin bozulduğuna dikkati çeken Mutlu, "Orman yangınları nedeniyle biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde bozulmalar görülür. Bunların önüne geçilmesi için halkımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları gerekli." diye konuştu.

Mutlu, yangına zamanında müdahalenin de önem taşıdığının altını çizerek, "Vatandaşlarımız ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ve 177 yangın ihbar hattına zaman kaybetmeden haber vermelidir. Orman varlıklarımızın, doğanın ve canlıların korunması için halkımızı orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.