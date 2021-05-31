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Son dakika haberi... "Hayalini Tasarlayanlar" projesinin kazananları açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... "Hayalini Tasarlayanlar" projesinin kazananları açıklandı

31.05.2021 13:25
Son dakika haberi...

Edinilen son dakika haberine göre Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Hayalini Tasarlayanlar" projesi kapsamında finale kalan 10 ekip arasından ilk 3'e giren projeler açıklandı.

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Hayalini Tasarlayanlar" projesi kapsamında finale kalan 10 ekip arasından ilk 3'e giren projeler açıklandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Çok Amaçlı Soğuk Zincir Takip Edici" projesini üreten öğretmen Ercan Kaçmaz ve öğrencileri, yapılan değerlendirme sonucu birinci seçildi. Proje ile aşı, ilaç ve gıda maddelerinin muhafaza edildiği dolapların istenilen dereceler arasında kalması amacıyla geliştirilen sistem ile dolap içi sıcaklık değerinin mobil bir sistemle takibi sağlanıyor. Ayrıca, enerji sarfiyatını ve gıda maddelerinin bozulmasını önlemek amacıyla dolap kapaklarının açık kalması durumunda sistem uyarı veriyor.

Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Akıllı Mandıra" projesiyle öğretmen Muhammet Darıcıoğlu ve öğrencileri ikinciliği, Sakarya İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Akıllı Ev Sistemleri" projesiyle öğretmen Ümit Bülbül ve öğrencileri üçüncülüğü kazandı.

Yeterli oksijen olmayan ahırlarda artan amonyak ve metan gazının sebep olabildiği verem hastalığını önlemek hedefiyle hazırlanan "Akıllı Mandıra" projesi, bu gazların artışını tespit edip uyarı veriyor, otomatik fanları çalıştırıp ortamı havalandırıyor, ısı ve nem oranlarını çiftçinin cep telefonundan görebilmesini sağlıyor. Ayrıca, ahır zeminini otomatik olarak temizleyen bir robotik sistem de projeye entegre edildi. Otomatik kaşınma düzeneği ise hayvanların bu ihtiyacını da karşılıyor.

"Akıllı Ev Sistemleri" projesi ise evde olunmayan zamanlarda evi ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi ihtiyaçları uzaktan yönetmeyi amaçlıyor. Projenin sunduğu diğer faydalar arasında atık suların filtrelenme ve dinlendirme işlemlerinden sonra depolanıp bahçe sulamasında, yağmur suyunun depolanıp bahçe ve yeşil alan sulamasında kullanılması bulunuyor.

Yarışmaya katılan 30 projeye 500 TL hediye çeki, ilk 3 projeye bilgisayar, projede görev alan öğrencilere farklı miktarlarda hediye çekleri verilecek.

"Bu projeye katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla 47 yıldır özellikle eğitim alanında kapsayıcı ve erişilebilir çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vakfımızın odağına aldığı gruplardan birini de gençler oluşturuyor. Türkiye'de gençlerin güçlenmesine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayan projeleri çok önemsiyoruz. Bu kapsamda destek verdiğimiz Hayalini Tasarlayanlar projesi bu sene, 4. yılında pandemi koşullarına rağmen öğretmen ve öğrencilerin öğrenme azmi sayesinde çok güzel ilerledi. Projenin yeni döneminde arduino kitler ile online olarak proje üretmek için uygulama atölyeleri gerçekleştirildi, uzman ve mentor desteği ile öğretmenlerin kapasite gelişimleri desteklendi, eğitimler, webinar'lar ve ödüllerle heyecanlı bir süreç sunuldu. Eğitim açısından zorlu günlerden geçtiğimiz bu dönemde öğretmenlerin ve öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen bu projeye katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Anadolu Lisesi, Sabancı Vakfı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... 'Hayalini Tasarlayanlar' projesinin kazananları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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