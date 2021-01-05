Hayalleri için ter döküyorlar

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde açılan ücretsiz POMEM kursunda 10'u kadın 38 kursiyer polis olabilmek için ter döküyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Altınyayla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kursunda 38 polis adayı hayalini kurdukları meslek için mücadele veriyor. Polis olma hayali kuran 10'u kadın olmak üzere 38 aday Altınyayla Kapalı Spor Salonu'nda açılan kursta sınava uygun parkurda profesyonel ve programlı bir şekilde çalışma imkanı buluyor. İlginin yüksek olduğu ve pandemi kurallarına uygun eğitimin verildiği kursta adaylar yaklaşık 4 ay ücretsiz eğitim alacak.

Kadın ve erkekler ayrı ayrı ders alıyor

Kursu ziyaret eden Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kadın ve erkeklerin ayrı saatlerde olmak üzere uygulama dersleri aldıklarını ifade ederek, "Salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde ilçemizin eğitim, sosyal ve ekonomik açıdan kalkınması da diğer bir önceliğimiz. Bu sebeple POMEM kursumuzu aktif hale getirdik. Dezenfektasyon işlemleri yapıldıktan sonra Muhlis hocamızla beraber düşünerek bu faaliyetimiz başlamıştır. Kızlar ve erkekler ayrı saatlerde olmak üzere gelip burada uygulama dersleri alıyorlar. Teori noktasında da kolluk birimlerimiz aynı zamanda genellikle onlara bilgileri veriyorlar. İnşallah başarılı olacaklarını düşünüyoruz" dedi.

Pandemi kurallarına uygun eğitim veriliyor

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhlis Erdoğan, kursun pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldığını belirterek, "POMEM kursumuzu tekrardan faaliyete geçirdik. Pandemi sürecinde pandemi kurallarına uyarak hem sağlıklarını düşünerek hem de geleceklerini düşünerek POMEM kursumuzu aktif hale getirdik. Bu süreçte gençlerimizi diğer merkezlerdeki yani daha avantajlı yerlerden eksik bırakmamak adına ilçemizde bu tür faaliyetlerin de az olması, gençlerimizin de başka yerlere gidecek imkanları olmamasından dolayı böyle bir faaliyeti başlattık. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a katkılarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Parkurda eğitim alan adaylar ise yapılan bu hizmetten dolayı memnun olduklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür ettiler. - SİVAS