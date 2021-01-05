Hayalleri için ter döküyorlar - Son Dakika

Hayalleri için ter döküyorlar

05.01.2021 12:58

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde açılan ücretsiz POMEM kursunda 10'u kadın 38 kursiyer polis olabilmek için ter döküyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde açılan ücretsiz POMEM kursunda 10'u kadın 38 kursiyer polis olabilmek için ter döküyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Altınyayla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kursunda 38 polis adayı hayalini kurdukları meslek için mücadele veriyor. Polis olma hayali kuran 10'u kadın olmak üzere 38 aday Altınyayla Kapalı Spor Salonu'nda açılan kursta sınava uygun parkurda profesyonel ve programlı bir şekilde çalışma imkanı buluyor. İlginin yüksek olduğu ve pandemi kurallarına uygun eğitimin verildiği kursta adaylar yaklaşık 4 ay ücretsiz eğitim alacak.

Kadın ve erkekler ayrı ayrı ders alıyor

Kursu ziyaret eden Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kadın ve erkeklerin ayrı saatlerde olmak üzere uygulama dersleri aldıklarını ifade ederek, "Salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde ilçemizin eğitim, sosyal ve ekonomik açıdan kalkınması da diğer bir önceliğimiz. Bu sebeple POMEM kursumuzu aktif hale getirdik. Dezenfektasyon işlemleri yapıldıktan sonra Muhlis hocamızla beraber düşünerek bu faaliyetimiz başlamıştır. Kızlar ve erkekler ayrı saatlerde olmak üzere gelip burada uygulama dersleri alıyorlar. Teori noktasında da kolluk birimlerimiz aynı zamanda genellikle onlara bilgileri veriyorlar. İnşallah başarılı olacaklarını düşünüyoruz" dedi.

Pandemi kurallarına uygun eğitim veriliyor

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhlis Erdoğan, kursun pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldığını belirterek, "POMEM kursumuzu tekrardan faaliyete geçirdik. Pandemi sürecinde pandemi kurallarına uyarak hem sağlıklarını düşünerek hem de geleceklerini düşünerek POMEM kursumuzu aktif hale getirdik. Bu süreçte gençlerimizi diğer merkezlerdeki yani daha avantajlı yerlerden eksik bırakmamak adına ilçemizde bu tür faaliyetlerin de az olması, gençlerimizin de başka yerlere gidecek imkanları olmamasından dolayı böyle bir faaliyeti başlattık. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a katkılarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Parkurda eğitim alan adaylar ise yapılan bu hizmetten dolayı memnun olduklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür ettiler. - SİVAS

Hayalleri için ter döküyorlar
Hayalleri için ter döküyorlar
Hayalleri için ter döküyorlar
Hayalleri için ter döküyorlar

Altınyayla, Hisarcık, Kadın, POMEM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hayalleri için ter döküyorlar - Son Dakika Spor


Son Dakika

Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
12:45
Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var         
12:28
Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı         
12:17
Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi         
11:55
İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu         
11:07
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar 2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar         
08:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 13:50:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayalleri için ter döküyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei