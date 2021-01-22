Son dakika haberi... Hayat Eve Sığar uygulaması Kovid-19'a karşı "dijital duvar" oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Hayat Eve Sığar uygulaması Kovid-19'a karşı "dijital duvar" oldu

22.01.2021 11:01
Son dakika haberi... Hayat Eve Sığar uygulaması Kovid-19'a karşı

Gelen son dakika haberine göre Vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek ve bulaş riskini en aza indirmek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, salgınla mücadelede büyük rol oynadı.

Vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek ve bulaş riskini en aza indirmek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, salgınla mücadelede büyük rol oynadı.

Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığınca hızla hayata geçirilen mücadele yöntemlerinden biri de dijital uygulamalar oldu.

İlk vakanın görülmesinden bir ay sonra 10 Nisan 2020'de kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, vatandaşların Kovid-19 hakkında bilgilenmesine ve tedbirlerin önemine ilişkin farkındalığın oluşmasına katkı sağladı.

"Kovid-19 yoğunluk haritası", "riskli bölge ve temas uyarısı" gibi özelliklerin yer aldığı uygulamayla hem bulunulan bölge hem de ülke genelindeki güncel risk durumu takip edilebiliyor.

Uygulamadaki "ihbarda bulun" menüsünden bildirilen, iş yeri, havalimanı, toplu taşıma aracı gibi yerlerdeki kural ihlalleri, en yakında yer alan denetim ekibine iletiliyor ve anında değerlendiriliyor.

Öte yandan, vatandaşlar, uygulamaya isim ve telefon numaralarını ekledikleri yakınlarının sağlık durumu ve konumları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Alanlara özel karekod

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kişiler, restoran, iş yeri, market, toplu taşıma aracı gibi sorumlu oldukları alanlar için uygulamadan karekod oluşturarak çıktısını ilgili mekanın girişine asabiliyor. Buralara gelenler, girişte karekodu uygulama üzerinden okuttuğunda sisteme kaydediliyor. Böylece sonradan tespit edilen pozitif vakalar ile aynı ortamda, aynı zaman diliminde bulunan kişilere vakit kaybedilmeden bildirim yapılıyor, sağlık ve rehberlik hizmeti veriliyor.

Bugüne kadar 64 binin üzerindeki mekan için oluşturulan karekod sayesinde ilgili alanda kaç kişi olduğu ve riskli kişi olup olmadığı da görülebiliyor.

HES kodu sayesinde bulaş riski en aza indiriliyor

HES kodu, uygulamanın en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kişilerin, Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının diğer kişiler ve kurumlarla güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayan kodla bulaş riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kontrollü sosyal hayat kapsamında HES kodunun iş yerleri, toplu taşıma araçları, kamu kurumları, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri gibi yerlerde zorunlu hale getirilmesi, Kovid-19 tanısı alan veya temaslı kişilerin buralara girmesini önlüyor.

Ebeveynler çocukları için kod oluşturabiliyor

Süreli veya süresiz olarak kod oluşturmak için uygulamadaki "HES kodu işlemleri" menüsü kullanılıyor. Ebeveynler kendi hesapları üzerinden çocukları için de kod oluşturabiliyor.

Bugüne kadar 56 milyon 230 bin kişi tarafından indirilen ve Kovid-19'a karşı adeta dijital duvar olan uygulamayla toplam 106 milyon 372 bin HES kodu üretildi.

Toplu taşıma araçları, kurum ve kuruluşlar gibi HES kodu kullanımının zorunlu olduğu yerlerde bugüne kadar 2 milyar 528 milyon kez HES kodu sorgulaması yapıldı.

Aşılama sürecinde de Hayat Eve Sığar uygulaması

Hayat Eve Sığar uygulaması Kovid-19 aşılama sürecinde de kullanılıyor. Aşının kişiye nerede ve ne zaman yapıldığını içeren aşı kartına e-Nabız'dan olduğu gibi uygulamadan da erişilebiliyor.

Uygulamaya aşılama sonrası, olası yan etkilerin belirlenmesine yönelik geliştirilen anket soruları da eklendi. Aşı olan kişiye, semptom gösterip göstermediği, varsa semptomlarının ne olduğu, semptomlardan kaynaklanan bir sebeple sağlık kuruluşuna başvurup başvurmadığı ve aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini içeren sorular soruluyor. Cevaplar aşı sonrası süreci değerlendirmede kullanılıyor.

Hayat Eve Sığar, HES kodu, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hayat Eve Sığar uygulaması Kovid-19'a karşı 'dijital duvar' oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey? Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın 8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt
Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış         
11:07
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı         
10:49
Rusya'da itfaiyeciler eksi 55 derecede buz tutan kıyafetlerini çekiçle kırdı Rusya'da itfaiyeciler eksi 55 derecede buz tutan kıyafetlerini çekiçle kırdı         
10:21
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı         
09:53
Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı         
09:41
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Vaka sayıları binin altına düşerse yüksek ihtimalle okullar açılır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Vaka sayıları binin altına düşerse yüksek ihtimalle okullar açılır         
09:07
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" tehdidini affetmeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz için uzaklaştırma kararı aldırdı         
07:37
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 11:27:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Hayat Eve Sığar uygulaması Kovid-19'a karşı "dijital duvar" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei