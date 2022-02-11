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Son dakika haberi... Hayatında hiç kaza yapmayan ve trafik cezası almayanlara plaket verildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Hayatında hiç kaza yapmayan ve trafik cezası almayanlara plaket verildi

11.02.2022 19:34
Son dakika haberi... Hayatında hiç kaza yapmayan ve trafik cezası almayanlara plaket verildi

Bir son dakika haberine göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca hayatında hiç trafik kazası yapmayan ve trafik cezası bulunmayan iki kişiye plaket verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca hayatında hiç trafik kazası yapmayan ve trafik cezası bulunmayan iki kişiye plaket verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uzun süre trafik kazası yapmayan ve trafik cezası bulunmayan kişilerin ödüllendirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 32 yıllık sürücü Duruçay İlkokulu ve Ortaokulu servis şoförü Ahmet Düzgün ile 26 yıldır ehliyeti bulunan jandarma astsubay kıdemli başçavuş İnan İbrahim Korkmaz'ın hiç trafik kazası yapmadıkları ve trafik cezası da almadıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran tarafından Düzgün ve Korkmaz'a plaket verildi.

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Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hayatında hiç kaza yapmayan ve trafik cezası almayanlara plaket verildi - Son Dakika


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