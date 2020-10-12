KİLİS - Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için Kilis Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için belediye önünde dua edilmesi

Törene katılan belediye çalışanları ve vatandaşlar

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