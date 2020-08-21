Son dakika haberi... Hayatını kaybeden polis memurunun annesinin söyledikleri yürekleri dağladı. - Son Dakika

Son dakika haberi... Hayatını kaybeden polis memurunun annesinin söyledikleri yürekleri dağladı.

Son dakika haberine göre Hayatını kaybeden polis memurunun annesinin söyledikleri yürekleri dağladı.

Hayatını kaybeden polis memurunun annesinin söyledikleri yürekleri dağladı..."Arabayla gittin, tabutla mı geldin oğlum?"

-Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuruna son görev

-Hayatını kaybeden polis memuru törenle uğurlandı

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan ve Giresun'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden polis memuru Kadir Halat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Tören sırasında oğlunun tabutuna sarılan annenin söyledikleri yürekleri sızlattı.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saat 09.00 sıralarında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Halat yönetimindeki Fiat Fiorino marka 54 FK 885 plakalı araç, Görele ilçesinden Eynesil ilçesi istikametine seyir halinde iken 19. km.'ye geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan refüje çarpması neticesi araç takla atarak su kanalına düştü. Kaza neticesinde araç içerisinde bulunan sürücü Kadir Halat, eşi Filiz Halat, kızları İlayda ve Nisa Nur Halat ile oğlu Halil Eymen Halat yaralandı. Polis memuru Kadir Halat kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı eşi ve çocuklarının Görele Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Evli ve 4 çocuk babası Halat için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, mesai arkadaşları, çok sayıda polis memuru, sevenleri ve yakınları katıldı. Tören sırasında hayatını kaybeden polis memurunun annesi Nermin Halat, "Arabayla gittin, tabutla mı geldin oğlum" diyerek fotoğrafını öpmesi yürekleri sızlatırken yakınları ise ayakta durmakta zorluk çekti. Düzenlenen törenin ardından Halat'ın cenazesi, Yağcılar Mahallesi Mesudiye Camiinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Emirdağ Mezarlığına defnedilecek.

Son dakika haberi... Hayatını kaybeden polis memurunun annesinin söyledikleri yürekleri dağladı.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Hayatını kaybeden polis memurunun annesinin söyledikleri yürekleri dağladı. - Son Dakika
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