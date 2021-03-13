Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

13.03.2021 08:24
Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre KONYA'da, İçişleri Bakanlığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, sokak hayvanları için çalışıyor.

KONYA'da, İçişleri Bakanlığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, sokak hayvanları için çalışıyor. Hayvanlara yiyecek bırakan ekipler, şiddet olaylarında da hemen müdahale ediyor. Kurulduğu günden bugüne 315 ihbarı değerlendiren ekipler, 5 kişi hakkında adli işlem, 27 kişiye ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet'ten 251 bin 213 TL ceza uyguladı; 48 yasaklı ırk köpeğe de el koydu.

HAYDİ polisleri, geçen yılın Eylül ayında, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. Bugüne kadar hayvanlara yapılan şiddetin önüne geçmeye çalışan HAYDİ ekipleri, en küçük ihbarı bile değerlendiriyor. İhbarın yanı sıra sosyal paylaşım sitelerini de takip eden ekipler, burada hayvanlara yönelik şiddet ve benzeri içeriklere rastladığında SİBER Suçlarla Mücadele ekipleriyle birlikte video paylaşanların adresini belirleyip, gerekli yasal işlemi başlatıyor.

27 KİŞİYE 251 BİN LİRA CEZAEkibin çalışmasını anlatan HAYDİ polisi, "HAYDİ Amirliği kurulduğu günden bugüne kadar toplam 315 ihbarı değerlendirdi. Gelen ihbarlar sonucu 5 kişiye 'mala zarar vermek'ten adli işlem uygulandı. 20'si yasaklı ırk köpek olmak üzere 27 kişiye, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet'ten toplam 251 bin 213 TL idari para cezası uygulandı. 48 yasaklı ırk köpeğe de el koyuldu. El koyulan köpekler, belediyelerin de yardımıyla barınaklara teslim ediliyor ve ömrünün sonuna kadar orada ihtiyaçları karşılanıyor" diye konuştu. Şiddete uğramış veya yardıma muhtaç hayvanlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yanı sıra cep telefonları için oluşturulan 'HAYDİ' uygulamasıyla da vatandaşın ihbarda bulunabileceğini dile getiren HAYDİ polisi, "'HAYDİ' uygulaması sadece yardıma muhtaç hayvanlar için değil. Bu uygulamayla hayvana karşı işlenen tüm suç ve kabahatlere karşı işlem yapma yetkisine sahibiz. Hayvana karşı işlenen suçu gören vatandaşlar 'HAYDİ' uygulamasıyla bize ulaşabilirler" dedi. 'HER İNSAN GİBİ VİCDANIMIZ VAR'Konyalıların ilgisinden mutlu olduklarını belirten HAYDİ polisi, "Vatandaşın ilk tepkisi şaşkınlık oluyor. İlk önce bizi ve 'HAYDİ' uygulamasını soruyorlar. Gerekli şekilde vatandaşımıza anlatıyoruz. Birimin kurulmasından hep olumlu tepkiler aldık. Biz yolda gördüğümüz yaralı bir hayvana veya yardıma muhtaç hayvanlara da el uzatıyoruz. Belediyeler aracılığıyla da gerekli tedavilerini yaptırıyoruz. HAYDİ polisiyiz ve her insan gibi vicdanımız var. Normal vatandaş gibi hayvanları koruma bilinciyle görevimizi severek, yapıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Selçuk Bayraktar, Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı" iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek         
08:46
Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi         
07:53
Çukur'un merakla beklenen 120. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, kızıyla duygusal anlar yaşıyor Çukur'un merakla beklenen 120. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, kızıyla duygusal anlar yaşıyor         
07:35
Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi         
00:38
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı         
00:23
Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor         
23:23
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 09:05:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei