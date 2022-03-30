Son dakika haberi: Hayrabolu'da elektrik direğinde akıma kapılan genç öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Hayrabolu'da elektrik direğinde akıma kapılan genç öldü

30.03.2022 11:42
Son dakika haberi: Hayrabolu'da elektrik direğinde akıma kapılan genç öldü

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çıkrıkçı Mahallesi'nde elektrik direğine hırsızlık için çıktığı iddia edilen Ş.K. (19) akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından Ş.K.'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da elektrik direğine çıkan genç akıma kapılarak öldü Son dakika haberleri: Tekirdağ'da elektrik direğine çıkan genç akıma kapılarak öldü Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Marmaraereğlisi'ndeki yatırımları inceledi Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Marmaraereğlisi'ndeki yatırımları inceledi Tekirdağ'da AYKOME toplantısı yapıldı Tekirdağ'da AYKOME toplantısı yapıldı

Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hayrabolu'da elektrik direğinde akıma kapılan genç öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:37 2 hafta boyunca ortalıkta gözükmeyen Sergey Şoygu hakkında yeni iddia: Olası bir nükleer savaş için sığınakta saklandı
11:34 Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz hamle! 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e Ruslar için savaşmaya gönderdi
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
11:07 Ak Parti'den istifa eden İBB Meclis üyesinin hangi partiden davet aldığı ortaya çıktı
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:48:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hayrabolu'da elektrik direğinde akıma kapılan genç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement