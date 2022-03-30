Son dakika haberi: Hayrabolu'da elektrik direğinde akıma kapılan genç öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çıkrıkçı Mahallesi'nde elektrik direğine hırsızlık için çıktığı iddia edilen Ş.K. (19) akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından Ş.K.'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - TEKİRDAĞ