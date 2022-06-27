Son dakika haberi | Hayrat İnsani Yardım Derneği, şehitlerin adıyla 267 su kuyusu açtı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Hayrat İnsani Yardım Derneği, şehitlerin adıyla 267 su kuyusu açtı

27.06.2022 15:45
Son dakika haberi | Hayrat İnsani Yardım Derneği, şehitlerin adıyla 267 su kuyusu açtı

Son dakika gelişmesine göre Hayrat İnsani Yardım Derneği, şehit düşen Mehmetçiklerin isimleriyle açmayı planladığı 500 su kuyusunun 267'sinin tamamlandığını duyurdu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, şehit düşen Mehmetçiklerin isimleriyle açmayı planladığı 500 su kuyusunun 267'sinin tamamlandığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Diyarbakır Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ile birlikte şehit ailelerine ziyarette bulunuldu.

Ziyarette Afrika ve Asya'da şehitler adına açılan su kuyuları hakkında ailelere bilgilendirme yapıldı. Şehit ailelerine kuyuların fotoğrafının basılı olduğu tablo ile hediyeler takdim edildi.

500 su kuyusu açma projesi

Dernek, 1 Temmuz 2021'de İçişleri Bakanlığı ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerine Afrika ve Asya'da 500 su kuyusu açma projesini duyurmuştu.

Kısa sürede yapımına başlanan su kuyularına şehitlerin isimleri verilip hem su sıkıntısı çeken bölge insanlarının kuyulardan yararlanması hem de şehitlerin hatıralarının sınırlar ötesinde yaşatılması hedefleniyor.

Afganistan, Bangladeş, Çad, Gana, Kamerun, Nijer ve Togo'da yapılan kuyulardan toplam 123 binden fazla kişi istifade ediyor.

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Kaynak: AA

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