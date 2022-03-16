Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da "Ayasofya Dava Merkezi" açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da "Ayasofya Dava Merkezi" açıldı

16.03.2022 20:03

Son dakika gündem haberine göre Hayrat Vakfı, Endonezya'nın Jakarta kentindeki Syarif Hidayetullah Devlet İslam Üniversitesi'nde Ayasofya Dava Merkezi'ni kurdu.

Hayrat Vakfı, Endonezya'nın Jakarta kentindeki Syarif Hidayetullah Devlet İslam Üniversitesi'nde Ayasofya Dava Merkezi'ni kurdu.

Merkez'de, Türk dili programları, medeniyet çalışmaları, ve İslami çalışmaların yanı sıra iki ülke arasındaki öğrenci değişim programları hakkında da çalışmalar yürütülecek.

Hayrat Vakfı ve üniversite arasında Türkçe dil programı ve İslami çalışmalar alanında beş yıllık işbirliği mutabakatına varıldı.

Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da Ayasofya Dava Merkezi açıldı
Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da Ayasofya Dava Merkezi açıldı
Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da Ayasofya Dava Merkezi açıldı

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Endonezya, Jakarta, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da 'Ayasofya Dava Merkezi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da "Ayasofya Dava Merkezi" açıldı - Son Dakika
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