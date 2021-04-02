SİVAS'ın Divriği ilçesinde Erol K. (43), hayvan alım satımı nedeniyle tartıştığı Köksal Ülker'i (48) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası Erol K., ağabeyi M.K. (57) ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Mursal köyünde meydana geldi. Erol K., hayvan alım satımı nedeniyle tartıştığı Köksal Ülker'e, kendi evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti. Ülker, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ülker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Erol K. ve ağabeyi M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Köksal Ülker'in cansız bedeni de otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Erol K.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, evlerinin önüne gelen Köksal Ülker'in, ağabeyi M.K.'nin boynuna bıçak dayadığını, bunu görünce de evden aldığı av tüfeğiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.