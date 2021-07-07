Kazada sürücüler ile cipte bulunan Melisa ve Gülşen Demir yaralandı.

Sivas 'ta hayvan ambulansı ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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