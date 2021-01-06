Hayvan otlattığı sırada ayağa kayarak gölete düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Hayvan otlattığı sırada ayağa kayarak gölete düşen şahıs hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'da merkeze bağlı Sapaca köyünde hayvan otlattığı sırada ayağı kayan şahıs, gölete düştü. Göletten çıkamayan şahsın boğularak öldüğü düşünülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Sapaca köyünde akşamüzeri otlattığı koyunların eve gelmesine rağmen 41 yaşındaki Kamil Mısırcı, eve dönmedi. Bunun üzerine yakınları, köylülerle birlikte Kamil Mısırcı'yı aramaya çıktı. Kendi imkanlarıyla Kamil Mısırcı'yı bulamayan köylüler, 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak yardım istedi. Sapaca köyüne gelen jandarma ekipleri, köylülerle birlikte Kamil Mısırcı'yı aramaya başladı. Bir süre sonra Kamil Mısırcı'ya ait berenin bir göletin yanında bulunması üzerine jandarma ekipleri, gölette arama kurtarma çalışması yaptı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmasında Kamil Mısırcı'nın cenazesi, gölette bulunarak sudan çıkartıldı. Göletin çevresinde yapılan incelemede koyunlarını otlattığı sırada Kamil Mısırcı'nın ayağının kayarak gölete düştüğü ve soğuk havanın da etkisiyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kamil Mısırcı'nın yaklaşık gölette 6 saat kadar kaldığı düşünülüyor.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kamil Mısırcı'nın cenazesi, köylüler ve jandarma ekiplerince ormanlık alandan yola çıkartılarak cenaze aracına kondu. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Kamil Mısırcı'nın kesim ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Bu sırada olay yerine gelen Kamil Mısırcı'nın yakınları, sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü.

Köy sakinlerinden Nejdet Kenanoğlu, koyun güttüğü sırada göletin yanından geçtiği ve ayağının kayması sonucu gölete düştüğünü duyduğunu belirterek, "Suyun içerisinde beresini buluyorlar. Bunun üzerine ekipler çağrıldı. Ondan sonra gölette cenazesi bulundu. Köylülerden burasını bilenler varmış. Burada bir göletin olduğunu biliyorlarmış. O şekilde bulunmuş" dedi.