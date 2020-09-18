Son dakika haberi | 'Hayvanlara özgü koronavirüs kedilerde ölümcül' - Son Dakika

Son dakika haberi | 'Hayvanlara özgü koronavirüs kedilerde ölümcül'

Son dakika haberine göre İZMİR Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Türel Gürcan, koronavirüsün hayvanlardan insanlara, insandan da hayvanlara bulaşmadığını belirterek, "Hayvanlara özgü bir koronavirüs enfeksiyonu var. Bu sadece hayvandan hayvana bulaşabiliyor.

Son dakika haberi | 'Hayvanlara özgü koronavirüs kedilerde ölümcül', System.String[]

İZMİR Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Türel Gürcan, koronavirüsün hayvanlardan insanlara, insandan da hayvanlara bulaşmadığını belirterek, "Hayvanlara özgü bir koronavirüs enfeksiyonu var. Bu sadece hayvandan hayvana bulaşabiliyor. Köpeklerde daha hafif geçerken, kedilerde ölümcül olabiliyor. Sindirim sisteminde sorunlar yaşanıyor. Köpeklerde ishal ve kusmaya, kedilerde iştahsızlık, keyifsizlik, karında şişme, sarılık gibi belirtiler görülürse mutlaka veteriner hekime gidilmeli" dedi.

Medyada ünlülerin kedi ve köpeklerinin koronavirüs kaptığına dair haberler görüldüğünü, bunun hayvanlara özgü koronavirüsten kaynaklandığını söyleyen Gürcan, "Evde beslenen kediler konusunda biraz daha dikkatli olunmalı. Sindirim temelli başlayıp vücutta mutasyona uğruyor. Vücut, sanki çok fazla miktarda farklı enfeksiyon varmış gibi algılıyor. Kedilerin vücudu bağışıklık yanıtı geliştirmeye çalışıyor ve bunun yan etkileri sebebiyle enfeksiyon FIP'e dönüşüyor ve ölüme götürebiliyor" dedi.

Koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, virüsün hayvanlar üzerindeki etkisi merak ediliyor. Birçok evcil hayvan sahibi, kedi ve köpeklerine virüs bulaştırma veya onlardan virüs kapma konusunda tedirginlik yaşıyor. Bazı hayvan sahipleri, kedi ve köpeklerinin hijyeni konusunda ekstra çaba gösterirken, bazıları henüz kanıtlanan bir bilimsel araştırma olmadığı için koronavirüs öncesindeki yaşamına devam ediyor.'HAYVANLARA ÖZGÜ BİR KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU VAR'İnsanlardaki koronavirüs enfeksiyonunun hayvanları etkilemediğini aktaran İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Türel Gürcan, "Hayvanlara özgü bir koronavirüs enfeksiyonu var. Bu sadece hayvandan hayvana bulaşabiliyor. Köpeklerde daha hafif geçerken, kedilerde ölümcül olabiliyor. Sindirim sisteminde sorunlar yaşanıyor. Köpeklerde ishal ve kusmaya, kedilerde iştahsızlık, keyifsizlik, karında şişme, sarılık gibi belirtiler görülürse mutlaka veteriner hekime gidilmeli" diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün sadece insandan insana bulaştığını, insanların risk grubu içinde olduğunu, hayvanları bu grubun içine almadığını açıkladığını dikkat çeken Gürcan, "Evcil hayvanları bu risk grubu içerisine almıyor. İnsanlardan evcil hayvanlara geçtiğine dair bilimsel bir yayın yoktur. Medyada birçok haber var, bunların bilimsel değeri yok. İtalya'da bir araştırma yapılmış, Mart ve mayıs aylarında 500'e yakın hayvan taranmış. Bu evcil hayvanların belli bir bölümünde koronavirüs çıktığı iddia ediliyor. Fakat o aylarda İtalya virüs konusunda sıkıntı yaşıyordu. Kendi hastalarına dahi testleri doğru düzgün yapamıyordu. Buna rağmen hayvanları taramaları mümkün değil. Bu tarz haberlerin bilimsel bir kaynak tarafından doğrulanması gerekiyor. Konu üzerinde araştırma yapılıp etik kuruldan geçirilip yayınlanırsa elimizde bilgi olur. Henüz bir yayın yok" dedi.EVCİL HAYVANLARINIZDAN VAZGEÇMEYİNEvcil hayvan sahiplerinin bu dönemde dikkat etmesi gereken konular olduğunu aktaran Gürcan, "Taşıyıcı olduğunu düşünerek, evcil hayvanlarla ilgilenmemek, onlardan vazgeçmek ve sokağa atmak çok yanlış bir davranış şekli. Köpek besleyenlerin köpeklerini dışarı çıkarmaları, ihtiyaçlarını dışarıda karşılamaları gerekiyor. Kedi ve köpekler insanların yoğun olduğu bölgelerde dolaştırılmamalı ki virüs hayvan sahibine geçmesin. Evcil hayvan dışarıda gezdirildikten sonra mutlaka standart temizlik kurallarına dikkat edilmeli. Evcil hayvanlar sık sık veteriner hekim kontrolüne götürülmeli, aşıları yaptırılmalı. Bunlara dikkat edildiği sürece sıkıntı yaşanmaz" dedi.'KEDİLERDEKİ KORONAVİRÜSE DİKKAT'Medyada ünlülerin kedi ve köpeklerinin koronavirüs kaptığına dair haberler görüldüğünü, bunun hayvanlara özgü koronavirüsten kaynaklandığını söyleyen Gürcan, "Sadece evcil hayvanlara özgü koronavirüs enfeksiyonları da var. Bunlar sadece evcil hayvanlarda görülüyor. Onlardan bize, bizden onlara geçmez. Belirtileri kedi ve köpekte farklılık gösterir. Sindirim sistemi temelli bir virüs. Köpeklerde ölümcül seyreden bir virüs değil, hatta bunun bir aşısı da var. Erken dönemde yaptırılan aşıyla köpeği bu enfeksiyondan koruyabilirler. Fakat kedilerin pek çoğu kedi koronavirüsünün taşıyıcısı durumundalar. Her taşıyıcı kedi koronavirüs enfeksiyonunu şiddetli şekilde geçirecek ve 'kedi enfeksiyöz peritoniti'ne (FIP) dönüştürüp ölecek diye bir kaide yok. Bazı şartlar yerine gelince ölümcül olabilen virüs. Evcil hayvanı olanlar, hayvanlarının riskli kedi ve köpeklerle temasına dikkat etmeliler. Evde beslenen kediler konusunda biraz daha dikkatli olunmalı. Sindirim temelli başlayıp vücutta mutasyona uğruyor. Vücut, sanki çok fazla miktarda farklı enfeksiyon varmış gibi algılıyor. Kedilerin vücudu bağışıklık yanıtı geliştirmeye çalışıyor ve bunun yan etkileri sebebiyle enfeksiyon FIP'e dönüşüyor ve ölüme götürebiliyor" dedi.'KÖPEĞİMİN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİYORUM'Terrier cinsi bir köpeği olan Ulvi Altınok adlı hayvansever "Hayvanlardan insanlara geçmediği devamlı söyleniyor. Bunun kanıtı da yok. Geçtiğini görmedim. Haberleri ve sağlık bakanlığının uyarılarını takip ediyorum. Benim köpeğim herkese gitmez. Arada Alsancak'a getiriyorum. Arkadaşları var, onlarla oynuyor. Aşısı yapılmış sokak köpekleri ile oynuyor. Eve götürdüğümde özel şampuanıyla yıkıyorum. Özel maması ve suyu var. Dikkat ediyorum, sağlık her şeyden önemli" dedi. Torunuyla birlikte sokaktaki köpeklerle oynayan Tülay Şaşmaz ise, "Torunum hayvanları çok seviyor. Köpekleri sevdikten sonra ellerini yıkıyoruz. Ama korkumuz da yok. Bizde koronavirüs olsa zaten hayvanlara yaklaşmayız" diye konuştu.

Yönetim Kurulu, Koronavirüs, Veteriner, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 08:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Hayvanlara özgü koronavirüs kedilerde ölümcül' - Son Dakika

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