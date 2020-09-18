İZMİR Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Türel Gürcan, koronavirüsün hayvanlardan insanlara, insandan da hayvanlara bulaşmadığını belirterek, "Hayvanlara özgü bir koronavirüs enfeksiyonu var. Bu sadece hayvandan hayvana bulaşabiliyor. Köpeklerde daha hafif geçerken, kedilerde ölümcül olabiliyor. Sindirim sisteminde sorunlar yaşanıyor. Köpeklerde ishal ve kusmaya, kedilerde iştahsızlık, keyifsizlik, karında şişme, sarılık gibi belirtiler görülürse mutlaka veteriner hekime gidilmeli" dedi.

Medyada ünlülerin kedi ve köpeklerinin koronavirüs kaptığına dair haberler görüldüğünü, bunun hayvanlara özgü koronavirüsten kaynaklandığını söyleyen Gürcan, "Evde beslenen kediler konusunda biraz daha dikkatli olunmalı. Sindirim temelli başlayıp vücutta mutasyona uğruyor. Vücut, sanki çok fazla miktarda farklı enfeksiyon varmış gibi algılıyor. Kedilerin vücudu bağışıklık yanıtı geliştirmeye çalışıyor ve bunun yan etkileri sebebiyle enfeksiyon FIP'e dönüşüyor ve ölüme götürebiliyor" dedi.