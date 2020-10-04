Hayvanları Koruma Günü'nde sokak köpeğini vurdu

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bir şahıs, kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğini tabancasıyla iki el ateş ederek yaraladı.

Olay, Ufuk Mahallesi 1009 sokakta meydana geldi. İddiaya göre emekli bir bekçi olduğu öğrenilen Sefer A. adında bir kişi, sokak üzerinde yürürken mahallelinin köpeği olan 'Jo' isimli köpeğe tabancasıyla iki el ateş etti. Jo isimli köpek kanlar içinde kalırken, Sefer A. sokakta yürümeye devam edip gözden kayboldu. Silah sesini duyan mahalle halkı, polis ekiplerine durumu bildirirken, yaralı köpeği veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan Jo'nun çene kemiğinde kırıklar olduğu; ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayın ardından polis ekiplerine teslim olan Sefer A., verdiği ifadesinde pişman olduğunu belirterek, saldırısından korktuğu için köpeğe ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

"Vuran kişi hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak kaçtı"

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde meydana gelen bu olay yürekleri sızlatırken, mahalle halkı da Jo'nun vurulmasına tepki gösterdi. Olaya şahit olan mahalle sakini Canan Dursun (36), "Sabah saat 10.30 sıralarında kahvaltı hazırlarken 3 el silah sesi duydum ve hemen balkona fırladım. Sokaktan geçen bir şahıs köpeğe ateş etti. Köpek yolun kenarında can çekilerek yatarken, vuran kişi hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak kaçtı. Eşimi aradım, iş yerinden geldi ve köpeği veterinere götürdük. Köpeğin çene kemiği parçalanmıştı. Orada tedavisi yapıldı ve ameliyata alındı. Şu an gözetim altında durumu iyi. Vuran kişi buradan sürekli gelip geçen birisi" ifadelerini kullandı.

Mahalle esnafından Metin Çalışkan ise, "Jo, çok sevdiğimiz bir köpek. Günün belli saatlerinde sokakta yatardı. Mahalle halkı ona yemek verir ve beslerdi. Jo'nun kimseyi ısırdığını duymadık ama yabancı kişilere havlıyordu. İnşallah kurtulacak. Mahallede torunlarımız var, sıkılan mermiler onlara da gelebilirdi" dedi.