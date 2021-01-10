"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan , milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir."

Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Elvan, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan , "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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