Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması

10.01.2021 21:21
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Kılıçdaroğlu'nun

Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir."

Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı, Lütfi Elvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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