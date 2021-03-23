Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" ifadesini kulandı.

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan eylem planı; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu.

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

(Musa Erdoğan/İHA)