Üye Girişi
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu - Son Dakika

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu

11.12.2021 22:30
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu

Son dakika gündem haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü ve iş dünyasından 70'e yakın temsilci katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması gibi konular ele alındı. Bakan Nebati aynı zamanda iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası iş dünyası temsilcileri toplantıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

AVDAGİÇ: "ÜRETİM, İSTİHDAM, YATIRIM VE İHRACAT AĞIRLIKLI POLİTİKA KATLANARAK DEVAM EDECEK"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bakanımız önümüzdeki ekonomik yol haritamızla ilgili bilgiler paylaştı. Uzun zamandır görmediğim kadar büyük kapsamlı bir istişare toplantısı yapıldı. Türk iş dünyasının tüm kesimlerini temsil eden katılımcılar vardı. Sektör temsilcileri görüşlerini çok açık, net biçimde gündeme getirdi. Bakanımız sektör temsilcilerinin görüşlerini not aldı. Ortaya çıkan büyük resim bizi oldukça memnun etti. Önümüze çıkan zorlukları nasıl aşacağımız konusunda istişarelerde bulunuldu. 2022'ye geçerken üretim, istihdam, yatırım ve ihracat ağırlıklı politikanın katlanarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜLLE: "DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak ülkemizde özellikle pandemiden sonraki dönemde ihracattaki başarılarla ülkemizin yüzünü güldürdük. Toplantıda bakanımızın açıkladığı ekonomik model konuşuldu. İş dünyası temsilcileri görüşlerini dile getirdi. İhracat eksenli büyüme, düşük cari açık modelini sağlayacak önemli bir nokta ihracat. Bugüne kadar önemli bir ihracat başarısı gösterdik. Şuan itibariyle bile 2022'nin ihracat hedefine yakın bir ihracat gerçekleştirdik. Toplantıda dövizde yaşanan volatilitenin azaltılmasına yönelik, Türk Lirasına güvenin yükselmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Enflasyonla mücadele sadece bakanlığın sorunu değildir. Bizde bu konuda desteğimizi toplantıda ifade ettik. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşacağız" dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: "YAPICI BİR TOPLANTI OLDU"

İş dünyasının farklı sektördeki temsilcilerinin bir araya geldiğini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "60'ın üzerinde bir katılım vardı. Yapıcı bir toplantı oldu. Bu toplantıda herkes sorunları birebir aktarabildi. Hazine ve Maliye Bakanımız sorunlarımızı tek tek dinledi ve yeni ekonomik program hakkında bilgiler verdi. Ham madde fiyatlarındaki artış, medikal firmaların ödemeleri ve kamuya iş yapan firmaların durumu gibi birçok konu gündeme getirildi" ifadelerini kullandı.

OLPAK: "YENİ EKONOMİK MODEL İLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLDİ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, "Toplantıda her şey konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanımız kendi yol haritasını açıkladı. Kendi görüşlerimizi ifade ettiğimiz ve tek tek cevaplarımızı aldığımız bir toplantı gerçekleşti. İhracatımız çok güzel ilerliyor. İstihdamımızda kötü bir tablomuz yok. Hazine ve Maliye Bakanının sunumunu yaptığı yol haritasında; düşük cari açık, yüksek büyüme ve ihracata dayalı bir büyüme modeli içerisinde bir yol çizileceği açıklandı. Enflasyon bir başka önemli başlığımız. Geçmişte hem düşük enflasyon hem de yüksek büyüme gerçekleştirilmişti. Bundan sonraki süreçte bunu gerçekleştirebiliriz. Güvene ihtiyacımız vardı ve bu güveni Hazine ve Maliye Bakanımızda gördük" diye konuştu.

Verimli bir toplantının gerçekleştiğini belirten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ise, "Hazine ve Maliye Bakanımız yeni ekonomik modeliyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya katılan iş insanları da fikirlerini söylediler" dedi.

BARAN: "SORUNLARIMIZI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "ATO olarak KOBİ'ler ile ilgili sıkıntıları gündeme getirdim. Bakanımız bütün sorunlarımızı not aldı. Toplantı çok verimli geçti. Hepimizin amacı ülkemizi daha iyi yerlere getirmek, bizim derdimiz Türkiye. Problemlerimiz var biliyoruz bu sorunlarımızı hep birlikte aşacağız. Yeni ekonomi modelimizle ilgili bakanımız bilgi verdi. Katılımcılarda yeni model ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Bu toplantıların oldukça faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

(Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Ekonomi, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

22:32 "Türkiye'de ilaç bulunamıyor" iddialarına Bakan Koca'dan yanıt verdi
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler 15:32 Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var

Son Dakika Haberleri
22:32 Potadaki dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı
22:32 "Türkiye'de ilaç bulunamıyor" iddialarına Bakan Koca'dan yanıt verdi
22:13 Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz
21:51 Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, bayram havası yaratacak
21:39 Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden esinlendi
21:26 Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil
21:12 Meteoroji uyardı! 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar var
21:11 Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti
20:35 İngiltere'de Kensington Sarayı yakınlarında peş peşe 3 patlama
19:39 Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı
Potadaki dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı Potadaki dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı         
22:33
Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
12:23
Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı         
11:37
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 22:42:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement