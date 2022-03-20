Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

20.03.2022 16:52

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da temaslarda bulunup, doğduğu evi ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da temaslarda bulunup, doğduğu evi ziyaret etti.

Bakan Nebati, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Viranşehir ilçesinde doğduğu evi ziyaret ederek, burada eski komşuları ve akrabalarıyla bir araya geldi.

Nebati, daha sonra anne ve babasının kabrini de ziyaret ederek, dua etti.

Ardından partisinin Viranşehir İlçe Başkanlığına geçen Nebati, kadın ve gençlik kolları teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile de makamında görüşen Nebati, daha sonra ilçede esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

Bakan Nebati, anne ve babası adına yapılan Süleyman Emine Nebati Kuran Kursu'nu da ziyaret etti.

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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