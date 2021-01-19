Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi

19.01.2021 14:29
Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi, System.String[]

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi." ifadeleri yer aldı.

Maliye Bakanlığı, Goldman Sachs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi - Son Dakika Ekonomi


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