Son dakika haber: MASAK: "Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur" - Son Dakika

Son dakika haber: MASAK: "Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur"

07.04.2021 15:52

Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/1 sayılı kararla terör örgütlerine yönelik olarak mal varlıklarının dondurulması kararının alındığı hatırlatılarak, "FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü üyesi...

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/1 sayılı kararla terör örgütlerine yönelik olarak mal varlıklarının dondurulması kararının alındığı hatırlatılarak, "FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonların ülkemizde bulunan tüm malvarlıkları dondurulmuştur" açıklamasında bulunuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan terör örgütlerine yönelik olarak malvarlıklarının dondurulması kararı üzerine açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, "Mal varlığı" dondurma tedbirinin Türk hukukuna ilk olarak 7 Şubat 2013'te 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkın Kanun ile girdiği belirtildi. Açıklamada, "Anılan Kanun uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı Kararları kapsamında kişi, kuruluş ve organizasyonların mal varlığının dondurulabilmesi; Türkiye'nin yabancı devletlerden ve yabancı devletlerin Türkiye'den terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında mal varlığı dondurma talebinde bulunabilmesine imkan sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"27/12/2020 tarihli 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Kanun'un 38.maddesi ile de BMGK kararına ya da yabancı ülke taleplerine bağlı olmaksızın, ülkemizin terör örgütleri ile ilgili kişi, kuruluş ve organizasyonların doğrudan Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması mekanizması ihdas edilmiştir.

7262 sayılı Kanun'un 38.maddesine göre, Değerlendirme Komisyonu'nun önerisi ile Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın kararına istinaden "mal varlığı dondurma" işlemi tesis edilmektedir."

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türk Mahkemelerince terör örgütü olduğuna karar verilen FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü ütesi olan toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye'de bulunan tüm mal varlıklarının dondurulduğu açıklandı.

Türkiye'nin terör ve terörizmin finansmanı ile etkin bir şekilde mücadele etmek için ulusal ve uluslararası tüm hukuksal araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haber: MASAK: Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur
Son dakika haber: MASAK: Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur
Son dakika haber: MASAK: Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur
Son dakika haber: MASAK: Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Gazete, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MASAK: 'Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur' - Son Dakika


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