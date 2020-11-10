Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atandı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre görevden affını isteyen ve görevden affedilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı.
- Kaynak: İHA
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