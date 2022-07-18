Son dakika haberi: HDP binasındaki cinayetin sanığı, 4'üncü kez hakim karşısında (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi: HDP binasındaki cinayetin sanığı, 4'üncü kez hakim karşısında (2)

18.07.2022 15:35
Son dakika haberi: HDP binasındaki cinayetin sanığı, 4'üncü kez hakim karşısında (2)

Edinilen son dakika haberine göre AVUKATLARIN SORULARININ ÇOĞUNU 'CEVAP YOK' DİYE YANITLADIİzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in tutuklu yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına kimlik tespitinin yapılmasıyla başlandı, ardından şikayetçi avukatlarına sanığa soru sormaları için...

AVUKATLARIN SORULARININ ÇOĞUNU 'CEVAP YOK' DİYE YANITLADI

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in tutuklu yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına kimlik tespitinin yapılmasıyla başlandı, ardından şikayetçi avukatlarına sanığa soru sormaları için söz verildi. Sanık Gencer, Avukat İmdat Ataş'ın sorularının büyük çoğunluğuna 'Cevap yok' dedi.  Avukat Ataş'ın 'Suriye'de kaldığınız yer askeri tesis içinde miydi?" sorusuna Gencer, 'İçindeydi' cevabını verdi. Gencer, bazı sorulara ise 'Sorular yönlendirmeli. Kabul etmiyorum' diye itiraz etti. Avukat Ataş'ın  'Sosyal medyadaki silahları nereden aldınız ve fotoğrafları nerede çekildiniz?' sorusuna ise Gencer, "Silahları çok severim, arkadaşlardan aldım. Fotoğrafı da Münbiç'te sizinkilerin karşısında çektirdim" diye cevap verdi.

AVUKATLARLA MAHKEME BAŞKANI ARASINDA TARTIŞMAİzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, soru sormak için hazırlandığı sırada mahkeme başkanı, geçen celsede yetki belgesiyle avukatların soru soramayacağı yönünde ara karar verildiğini hatırlatıp, izin vermedi. Bunun üzerine avukatlar ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı ve duruşmaya kısa süreli ara verildi. Aranın ardından duruşmaya devam edildi ve mahkeme başkanı bu kez İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'e soru sorması için söz hakkı verdi. Gencer, Özkan'ın sorularının da büyük bölümünü yanıtlamadı. Yücel'in, HDP ve Kürtler ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine Gencer, "Bu soruyu kabul etmiyorum. Kürtlerle HDP'yi aynı kefeye koyuyor. Irkçılık yapıyor" dedi. Sorulan bir soru üzerinesanık Gencer, telefonunu teslim olduktan sonra bina içinde emniyet güçlerine teslim ettiğini, sosyal medyadaki paylaşımları kendisinin silmediğini, kimin sildiğini de bilmediğini belirtti.'TOTEM YAPTIM'Yücel'in daha önce Ülkü Ocakları toplantılarına katılıp, katılmadığı sorusuna Gencer, "Dokuz Eylül Üniversitesi Ülkü Ocakları toplantısına katıldığını söyledi. Ülkü ocağında çekilmiş bir fotoğrafının gösterilmesi üzerine sanık, 'Bebek katili Öcalan'a lanet ediyorduk'" diye konuştu.Gencer, Baro Başkanı Yücel'in "MHP yöneticilerinden tanıdığınız var mı?', 'Telefonunuzda kayıtlı MHP'li yönetici var mı' ve 'SADAT mensubu tanıdığınız ve ilginiz var mı?' sorularına da yanıt vermedi. Poyraz'ı öldürdükten sonra WhatsApp'tan paylaşım yaptığı hatırlatılan Gencer, 'Totem yaptım' diye karşılık verdi. Duruşmaya öğleden sonra kaldığı yerden devam etmek üzere ara verildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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İzmir Büyükşehir'den Midilli Seferleri İzmir Büyükşehir'den Midilli Seferleri Hdp'li Deniz Poyraz Cinayetine İlişkin Yargılamanın Dördüncü Duruşması Başladı. Hdp'li Deniz Poyraz Cinayetine İlişkin Yargılamanın Dördüncü Duruşması Başladı.
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: HDP binasındaki cinayetin sanığı, 4'üncü kez hakim karşısında (2) - Son Dakika

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