Son dakika haberi: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP, Türkiye halklarının barışını, demokrasisini, özgürlüğünü, hakkını, hukukunu savunmaya devam edecek." dedi.

Buldan ve beraberindekiler, Edirne'den Ankara'ya başlatacakları yürüyüş için kente geldi. 2. Beyazıd Caddesi'nde toplanan Buldan ve partililer, bir araçtan açılan müzik eşliğinde halay çekti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte alınan karar gereği yürüyüşlerine izin verilmeyen Buldan ve beraberindekiler, burada açıklama yaptı.

Amaçlarının Edirne ve Hakkari'den yürüyüş gerçekleştirmek olduğunu belirten Buldan, "HDP, Türkiye halklarının barışını, demokrasisini, özgürlüğünü, hakkını, hukukunu savunmaya devam edecek." dedi.

Buldan ve beraberindekiler, daha sonra belirlenen güzergahtan araçlarla kentten ayrıldı.