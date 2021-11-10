Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından yargılandığı davada mahkeme, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik kovuşturma şartının gerçekleşmediğini belirterek, durma kararı verdi.

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık Kurtulan duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Sanığın halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 27. dönem milletvekili olarak görev yaptığını belirten mahkeme başkanı, "Anayasanın 83. ve Anayasa Mahkemesi'nin dosya kapsamına sunulan 01.07.2021 tarihli ve 2019/10634 sayılı başvuru kararı neticesinde verilen hüküm içeriğiyle birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında yargılamanın devamı açısından öncelikle TBMM Genel Kurulu tarafından Anayasa'nın 83. maddesinde düzenlenen şekilde dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Somut durum itibarıyla kovuşturma şartının gerçekleşmediği, bu itibarla kovuşturma engelinin giderilmesi gerektiği anlaşıldığından yargılanmanın durmasına karar veriyoruz" dedi. - ANKARA