Son dakika haberi! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi (2)

27.06.2022 21:44
Son dakika haberi! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi (2)

Son dakika haberleri... ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın gözaltına alınan oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın gözaltına alınan oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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