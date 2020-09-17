Son dakika haberi: HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberi: HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Adalet Bakanlığına, İngiltere'de olduğu belirtilen Osman Baydemir'in iadesi ve kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunduğu belirtildi.

Son dakika haberi: HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi, System.String[]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Adalet Bakanlığına, İngiltere'de olduğu belirtilen Osman Baydemir'in iadesi ve kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere'de olduğu belirtilen ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan eski HDP'li milletvekili Osman Baydemir'in iadesi ve kırmızı bülten çıkarılması için talepname hazırladı. Savcılıkça hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Başsavcılık tarafından Baydemir hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma devam ederken soruşturma kapsamında farklı tarihlerde PKK/KCK'nın sözde "Yasama meclisi" olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına "Diplomasi komisyon üyesi" olarak katılarak konuşma yaptığı, terör örgütü PKK'ya müzahir bazı yayın organlarında yapılan çağrılara uyarak yasa dışı etkinliklere katıldığı, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldığı tespit edildi.

İadesi isteniyor

Yurt dışında olduğu değerlendirilen Baydemir hakkında Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, yurt dışındaki Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığına gönderdi. İngiltere yetkili adli makamına gönderilen talepnamede Osman Baydemir ile ilgili yürütülen terör soruşturmasının sonuçlandırılabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesi istendi. - DİYARBAKIR

Osman Baydemir, Kırmızı Bülten, Diyarbakır, Başsavcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi - Son Dakika

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